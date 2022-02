Dati statistici 2021 | Trieste si conferma primo porto ferroviario d’Italia

Leggi su cityroma

(Di martedì 8 febbraio 2022) I numeri dicono che ildinelha avviato un forte recupero sulanno della pandemia: + 2,23% i volumi totali, con più di 55 milioni di tonnellate movimentate. Inoltre, lo scalo giuliano è tra i leader in tema di sostenibilità su scala continentale: già oggi oltre il 50% dei container e il 41 % dei semirimorchi prendono le viedell’Europa Centro-Orientale attraverso i servizi intermodali che quotidianamente partono e arrivano da/a. Una performance in totale controtendenza rispetto alla media italiana e di altri paesi europei, se si pensa che l’UE stabilisce di raggiungere per il traffico cargola soglia del 30% entro il 2030, e del 50% entro il 2050. Tutti risultati che rimarcano la forza dell’operatività dello scalo, nonostante i numerosi e ...