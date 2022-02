Dalla "mossa del pinguino" ai Simpson... Sui social tutti pazzi per il curling (Di martedì 8 febbraio 2022) Stefania Constantini e Amos Mosaner vincono il torneo di doppio misto di curling battendo nella finalissima 8 - 5 la Norvegia. È la prima storica medaglia a cinque cerchi per l'Italia in questa ... Leggi su video.gazzetta (Di martedì 8 febbraio 2022) Stefania Constantini e Amos Mosaner vincono il torneo di doppio misto dibattendo nella finalissima 8 - 5 la Norvegia. È la prima storica medaglia a cinque cerchi per l'Italia in questa ...

Advertising

zazoomblog : Dalla mossa del pinguino ai Simpson... Sui social tutti pazzi per il curling - #Dalla #mossa #pinguino #Simpson - IliZ80561907 : RT @likeirisheyes: @Larisa78799547 @lareina_sorge No! Nicola si aspettava delle scuse. E una mossa dalla produzione. Fanno schifo ! #GFVip… - nothinbetter89 : RT @likeirisheyes: @Larisa78799547 @lareina_sorge No! Nicola si aspettava delle scuse. E una mossa dalla produzione. Fanno schifo ! #GFVip… - likeirisheyes : @Larisa78799547 @lareina_sorge No! Nicola si aspettava delle scuse. E una mossa dalla produzione. Fanno schifo !… - ProfCampagna : RT @ProfCampagna: In Italia ci sono poco più di 300 tesserati. Stefania Costantini e Amos Mosaner stanno rappresentando al meglio tutti lor… -