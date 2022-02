Da Vlahovic a Sensi, gli esordi con il botto (Di martedì 8 febbraio 2022) AGI - Dall'esordio con il botto di Dusan Vlahovic e Denis Zakaria in maglia Juventus, a quello di Sergio Oliveira con la Roma, passando anche per i neo arrivati in casa Sampdoria Stefano Sensi e Andrea Conti, subito decisivi a Marassi. Il mercato invernale di diversi club di Serie A ha iniziato a dare subito le prime importanti risposte. La più fragorosa sicuramente quella arrivata domenica sera dall'Allianz Stadium di Torino dove il 2-0 inflitto dalla Juve all'Hellas Verona ha portato la firma degli esordienti Vlahovic e Zakaria. Due colpi, uno più importante dell'altro, che ripagano subito gli investimenti fatti dalla società e danno nuova linfa a una squadra che sembra aver cambiato ritmo e modo d'interpretare calcio. Vlahovic e Zakaria, oltre ai due gol, è come se ... Leggi su agi (Di martedì 8 febbraio 2022) AGI - Dall'o con ildi Dusane Denis Zakaria in maglia Juventus, a quello di Sergio Oliveira con la Roma, passando anche per i neo arrivati in casa Sampdoria Stefanoe Andrea Conti, subito decisivi a Marassi. Il mercato invernale di diversi club di Serie A ha iniziato a dare subito le prime importanti risposte. La più fragorosa sicuramente quella arrivata domenica sera dall'Allianz Stadium di Torino dove il 2-0 inflitto dalla Juve all'Hellas Verona ha portato la firma deglientie Zakaria. Due colpi, uno più importante dell'altro, che ripagano subito gli investimenti fatti dalla società e danno nuova linfa a una squadra che sembra aver cambiato ritmo e modo d'interpretare calcio.e Zakaria, oltre ai due gol, è come se ...

telodogratis : Da Vlahovic a Sensi, gli esordi con il botto - owenbuzzo : @cippiriddu Derby perso. Sensi strepitoso. Segnano Vlahovic & Zakaria. Assist di Dalbert. Brozo che non rinnova. La… - MoneyDp7 : RT @interminabile: Calhanoglu gol all'esordio Correa 2 gol all'esordio Oliveira gol nelle prime due partite Sensi gol all'esordio (e forse… - FraLauricella : RT @FraLauricella: #Vlahovic e #Zakaria in gol, la #Juve è quarta. #Allegri “troppo tardi per lo scudetto”. Si riapre la corsa scudetto a… - GalileoRai87 : @InterCM16 vlahovic ha segnato, sensi ha segnato.. L'INTER ha comprato giocatori infortunati.. che cosa stupida sta… -

Serie A 2021/2022: risultati, classifica generale e classifica marcatori dopo la ventiquattresima giornata Per i blucerchiati in gol Caputo, Sensi, Conti e Candreva. Alle 18 l'Udinese ha battuto il Torino 2 ... La Juventus ha sconfitto 2 - 0 il Verona, grazie ai gol dei nuovi acquisti Vlahovic e Zakaria. Il ...

MILAN E NAPOLI INCALZANO L’INTER, VLAHOVIC-ZAKARIA: E’ SUBITO JUVE Intanto Vlahovic e Zakaria hanno segnato subito e la Juve è quarta ... Due reti di Caputo e dell'esordiente Sensi in sette minuti hanno sospinto la Sampdoria contro il Sassuolo. La squadra di Dionisi ...

