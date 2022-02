Da Jacobs a Constantini/Mosaner: i 20 giorni olimpici che hanno cambiato la storia dello sport italiano (Di martedì 8 febbraio 2022) Sull’asse Tokyo-Pechino c’è un’Italia che sogna, fa sognare ed emozionare. Ed è l’Italia dello sport, l’Italia del sacrificio, della passione. I sedici giorni olimpici giapponesi sono stati irripetibili: quaranta medaglie, distribuite in ogni giorno possibile della competizione. Ma quella bolla magica non sembra essersi esaurita. Anche a Pechino, infatti, nelle prime quattro giornate sono arrivate sette medaglie (record assoluto della storia italiana ai Giochi olimpici invernali). Ciò vuol dire che negli ultimi venti giorni olimpici, estivi o invernali che siano, l’Italia almeno una volta al giorno è andata a podio. Un dato eloquente del momento al quale stiamo assistendo. DOVE VEDERE LE OLIMPIADI IN TV? IL PROGRAMMA GIORNO PER GIORNO I REGOLAMENTI ... Leggi su sportface (Di martedì 8 febbraio 2022) Sull’asse Tokyo-Pechino c’è un’Italia che sogna, fa sognare ed emozionare. Ed è l’Italia, l’Italia del sacrificio, della passione. I sedicigiapponesi sono stati irripetibili: quaranta medaglie, distribuite in ogni giorno possibile della competizione. Ma quella bolla magica non sembra essersi esaurita. Anche a Pechino, infatti, nelle prime quattro giornate sono arrivate sette medaglie (record assoluto dellaitaliana ai Giochiinvernali). Ciò vuol dire che negli ultimi venti, estivi o invernali che siano, l’Italia almeno una volta al giorno è andata a podio. Un dato eloquente del momento al quale stiamo assistendo. DOVE VEDERE LE OLIMPIADI IN TV? IL PROGRAMMA GIORNO PER GIORNO I REGOLAMENTI ...

Ultime Notizie dalla rete : Jacobs Constantini Storico oro olimpico per l'Italia del Curling nel doppio misto ...Tanta roba" le parole di Stefania Constantini. "Siamo stata la squadra migliore, non abbiamo rubato niente a nessuno" ha aggiunto Amos Mosaner. "E' un oro che passa alla storia, come quello di Jacobs.

Da Jacobs a Constantini/Mosaner: i 20 giorni olimpici che hanno cambiato la storia dello sport italiano a quella storica di Stefania Constantini e Amos Mosaner nel doppio misto di curling. Venti giorni che rimarranno nei libri di storia dello sport italiano e non solo: perché il successo di Lamont ...

