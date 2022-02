Curling Oro | la ‘coppia azzurra’ conquista Pechino | “Abbiamo dato il nostro meglio lottando fino alla fine | ce lo siamo meritata”

(Di martedì 8 febbraio 2022) Non che fosse scontato ma, avendo visto con quale tecnica e ‘sapienza’ i due atleti azzurri, Stefania Constantini e Amos Mosaner, si sono guadagnati questa finale, che non vincerla avrebbe troppo deluso rispettobellissima favola fin qui vissuta. Dunque, al termine di tre appassionati ‘end’ più ‘uno’ (0-2; 2-2; 3-2, e 6-2 nell’allungo, per un 8-5 finale), l’Italia si fregia anche della Medaglia d’Oro nel, onorano così al massimo la sua presenza in queste Olimpiadi invernali di2022.Oro, la: “ile questa medaglia ce la...

L'intera comunita' di Cembra, in Trentino, si e' fermata questo pomeriggio per festeggiare l'olimpico conquistato nelmisto dal 26enne Amos Mosaner con la veneta Stefania Constantini. Il punto di ritrovo, gia' dalla tarda mattinata, non poteva che essere la struttura sportiva alle ...Ancora medaglie per l'Italia alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Stefania Constantini e Amos Mosaner hanno conquistato uno storiconel doppio misto di, mentre Federico Pellegrino si è messo al collo un importantissimo argento. Medaglie che regalano all'Italia un nuovo balzo in classifica nel medagliere. Gli azzurri, ...L'intera comunita' di Cembra, in Trentino, si e' fermata questo pomeriggio per festeggiare l'oro olimpico conquistato nel curling misto dal ...Giusto godere, quindi, di questa piacevole “anomalia” in un percorso in cui il fare squadra non è stato il fiore all’occhiello nello Stivale nella storia a livello olimpico Un riscontro da rimarcare a ...