Curling, l'Italia vince la medaglia d'oro: Constantini-Mosaner battono 8-5 la Norvegia (Di martedì 8 febbraio 2022) Stefania Constantini e Amos Mosaner sono campioni olimpici di Curling. Alle Olimpiadi invernali di Pechino nel torneo di doppio misto battuti 8-5 i norvegesi Kristin Skaslien e Magnus Nedregotten....

