Curling, l'Italia è d'oro: Norvegia battuta 8-5 in finale (Di martedì 8 febbraio 2022) Il duo Italiano Stefania Constantini (Fiamme Oro) e Amos Mosaner (Aeronautica) si sta giocando in questi minuti la medaglia d'oro nella finale... Leggi su ilmattino (Di martedì 8 febbraio 2022) Il duono Stefania Constantini (Fiamme Oro) e Amos Mosaner (Aeronautica) si sta giocando in questi minuti la medaglia d'oro nella...

ItaliaTeam_it : SIAMO IN FINALEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE! È MEDAGLIAAAAAAA! Stefania Constantini e Amos Mosaner da ur… - Eurosport_IT : ITALIA IN FINALEEEEEEEEEEEEEE! ?????? Stefania Constantini e Amos Mosaner conquistano l'ultimo atto a Pechino: battut… - Eurosport_IT : DOMINIO AZZURRO! ?? Stefania Constantini e Amos Mosaner rullano la Svezia in semifinale (8-1) e ottengono la decima… - Matt_crash : RT @sportface2016: +++DA NON CREDEREEEE, L'#ITALIA DEL #CURLING VINCONO L'ORO OLIMPICO NEL DOPPIO MISTO. #CONSTANTINI E #MOSANER NELLA STOR… - selinablue50 : RT @Eurosport_IT: ?? L'Italia vince la medaglia d'oro nel torneo di curling doppio misto: Amos Mosaner e Stefania Constantini nella storia!… -