Curling | Italia-Norvegia oggi in tv | finale oro doppio misto Olimpiadi Pechino 2022

Gli orari e la diretta streaming di Italia-Norvegia, finale per l'oro del doppio misto di Curling alle Olimpiadi di Pechino 2022. Stefania Constantini e Amos Mosaner continuano a farci sognare, con la decima vittoria su dieci partite conquistata nella semifinale contro la Svezia. Ed ora appuntamento con l'ultimo atto per andare a caccia di un oro storico. Atleti sul ghiaccio del National Aquatics Centre alle ore 13.05 Italiane (ore 20.05 locali). LA DIRETTA LIVE RISULTATI E CLASSIFICHE IL CALENDARIO DELL'Italia IL REGOLAMENTO La diretta tv – Le partite saranno trasmesse in diretta tv su Eurosport 1, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Eurosport Player, Discovery+, Sky Go, ...

