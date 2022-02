Curling | Italia-Norvegia oggi in tv | finale oro doppio misto Olimpiadi Pechino 2022

(Di martedì 8 febbraio 2022) Gli orari e la diretta streaming diper l’oro deldialledi. Stefania Constantini e Amos Mosaner continuano a farci sognare, con la decima vittoria su dieci partite conquistata nella semicontro la Svezia. Ed ora appuntamento con l’ultimo atto per andare a caccia di un oro storico. Atleti sul ghiaccio del National Aquatics Centre alle ore 13.05ne (ore 20.05 locali). LA DIRETTA LIVE RISULTATI E CLASSIFICHE IL CALENDARIO DELL’IL REGOLAMENTO La diretta tv – Le partite saranno trasmesse in diretta tv su Eurosport 1, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Eurosport Player, Discovery+, Sky Go, ...

... perché Stefania Constantini ed Amos Mosaner conquisteranno la prima medaglia olimpica di sempre per l'nel, che sarà dunque il dodicesimo sport sui 15 dei Giochi invernali a vederci ...in finale per l'oro. Amendola: 'Profetico con La Mossa del Pinguino' PRIMA VOLTA Un mix di gioia e incredulità. Perché mai avrebbero creduto, alla loro prima Olimpiade insieme nel ...Prima ancora di saperne il colore, questa medaglia è già leggenda: il successo (argento/oro) di Stefania Constantini e Amos Mosaner nel curling resterà il più originale e inatteso traguardo a Pechino ..."È fantastico, adesso manca un ultimo passo per chiudere l’opera", racconta Mosaner, mentre Constantini aggiunge: "Abbiamo fatto qualcosa di incredibile Non c’è stato bisogno nemmeno del gioco finale, ...