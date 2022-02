Curling, Italia-Norvegia: Finale alle Olimpiadi, Mosaner e Constantini per fare innamorare un Paese intero (Di martedì 8 febbraio 2022) L’Italia si sta preparando per affrontare la Norvegia nella Finale del torneo di Curling doppio misto alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. La nostra Nazionale sta vivendo un momento semplicemente storico: nelle precedenti apparizioni degli azzurri ai Giochi (uomini e donne a Torino 2006, solo uomini a PyeongChang 2018) non si era mai arrivati alla fase a eliminazione diretta. Questa volta Amos Mosaner e Stefania Constantini non solo hanno debuttato in questa nuova specialità nella rassegna a cinque cerchi, ma sono addirittura approdati all’atto conclusivo, da imbattuti (nove vittorie nel round robin e l’affermazione sulla Svezia in semiFinale). Una cavalcata semplicemente magistrale per la coppia tricolore, che ... Leggi su oasport (Di martedì 8 febbraio 2022) L’si sta preparando per affrontare lanelladel torneo didoppio mistoInvernali di Pechino 2022. La nostra Nazionale sta vivendo un momento semplicemente storico: nelle precedenti apparizioni degli azzurri ai Giochi (uomini e donne a Torino 2006, solo uomini a PyeongChang 2018) non si era mai arrivati alla fase a eliminazione diretta. Questa volta Amose Stefanianon solo hanno debuttato in questa nuova specialità nella rassegna a cinque cerchi, ma sono addirittura approdati all’atto conclusivo, da imbattuti (nove vittorie nel round robin e l’affermazione sulla Svezia in semi). Una cavalcata semplicemente magistrale per la coppia tricolore, che ...

