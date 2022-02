Curling, Italia hai sconfitto “La mossa del Pinguino”! Campioni Olimpici, la “profezia” nel film iconico di Claudio Amendola (Di martedì 8 febbraio 2022) Hanno spinto pietre di granito sul ghiaccio all’ora di pranzo verso l’oro, trascinando dietro di loro una Nazione intera verso l’apoteosi più totale. L’Italia si è emozionata, ha pianto di gioia, si è scaldata il cuore con la coppia degli Invincibili: Amos Mosaner e Stefania Constantini, i nuovi Campioni Olimpici del Curling doppio mito. Hanno dettato legge a Pechino, infilando undici vittorie consecutive e stravolgendo lo status quo di questo sport, zittendo le grandi corazzate di Paesi in cui questa disciplina ha ampio successo. Un movimento di appena 350 agonisti (circa) contro Nazioni di riferimento a livello internazionale ha fatto saltare il banco nell’occasione più importante. La Curling-mania era scoppiata alle nostre latitudini nel 2006, quando entrò nelle case degli Italiani ... Leggi su oasport (Di martedì 8 febbraio 2022) Hanno spinto pietre di granito sul ghiaccio all’ora di pranzo verso l’oro, trascinando dietro di loro una Nazione intera verso l’apoteosi più totale. L’si è emozionata, ha pianto di gioia, si è scaldata il cuore con la coppia degli Invincibili: Amos Mosaner e Stefania Constantini, i nuovideldoppio mito. Hanno dettato legge a Pechino, infilando undici vittorie consecutive e stravolgendo lo status quo di questo sport, zittendo le grandi corazzate di Paesi in cui questa disciplina ha ampio successo. Un movimento di appena 350 agonisti (circa) contro Nazioni di riferimento a livello internazionale ha fatto saltare il banco nell’occasione più importante. La-mania era scoppiata alle nostre latitudini nel 2006, quando entrò nelle case deglini ...

Advertising

Eurosport_IT : PUÒ PARTIRE LA FESTAAAAAAAAAAAAA! ?????? Incredibile impresa di Amos Mosaner e Stefania Constantini che regalano all'… - ItaliaTeam_it : SIAMO IN FINALEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE! È MEDAGLIAAAAAAA! Stefania Constantini e Amos Mosaner da ur… - Eurosport_IT : ITALIA IN FINALEEEEEEEEEEEEEE! ?????? Stefania Constantini e Amos Mosaner conquistano l'ultimo atto a Pechino: battut… - Sammax883B : RT @GionaMaffei: ORO NEL #CURLING! PRIMA MEDAGLIA OLIMPICA NELLA STORIA PER L'ITALIA Amos #Mosaner e Stefania #Constantini ce l'hanno fatt… - _Arimoon88 : RT @raffamimmo: Il Canada ha 16.000 tesserati nel Curling, gli USA 15.000, Scozia 11.000, Svezia 7.000, Russia Cina Svizzera Norvegia Danim… -

Ultime Notizie dalla rete : Curling Italia "Il curling? L'ho sempre seguito": da Salvini a Sala, la febbre olimpica tra i politici dopo l'oro azzurro Ettore Rosato , presidente di Italia viva, invece ammette: "Adesso non diciamo che siamo tutti esperti di curling... però grandissima Italia, anche in questo sport prima poco conosciuto, che ci ha ...

Pechino 2022, curling: doppio misto, Italia medaglia d'oro Constantini - Mosaner Read More Condividi su: WhatsApp Tweet Telegram Condividi su Tumblr Altro Stampa Pocket Tagged with: curling , Italia , medaglia , medaglia d'oro , pechino , sport - - > Previous article

Clamoroso al Cibali, l'Italia vince l'oro olimpico nel curling (ora Malagò scavalca) - ilNapolista Il sindaco di Cortina Gianpietro Ghedina, sui social, pubblicizza l'appuntamento e chiama tutti davanti al maxischermo in Corso Italia al grido 'correte tutti'. La finale è alle 13.05 (Tuttosport) Il ...

Olimpiadi, tutte le medaglie dell'Italia a Pechino Tutte le medaglie azzurre alle Olimpiadi di Pechino 2022: Stefania Constantini e Amos Mosaner nel curling e Arianna Fontana nello short track sono d'oro; Francesca Lollobrigida nel pattinaggio ...

Ettore Rosato , presidente diviva, invece ammette: "Adesso non diciamo che siamo tutti esperti di... però grandissima, anche in questo sport prima poco conosciuto, che ci ha ...Read More Condividi su: WhatsApp Tweet Telegram Condividi su Tumblr Altro Stampa Pocket Tagged with:, medaglia , medaglia d'oro , pechino , sport - - > Previous articleIl sindaco di Cortina Gianpietro Ghedina, sui social, pubblicizza l'appuntamento e chiama tutti davanti al maxischermo in Corso Italia al grido 'correte tutti'. La finale è alle 13.05 (Tuttosport) Il ...Tutte le medaglie azzurre alle Olimpiadi di Pechino 2022: Stefania Constantini e Amos Mosaner nel curling e Arianna Fontana nello short track sono d'oro; Francesca Lollobrigida nel pattinaggio ...