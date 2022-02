Curling | il miracolo che racconta senza pietà le contraddizioni del nostro Paese | tre impianti | 350 tesserati e una medaglia alle Olimpiadi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 8 febbraio 2022) Lo schermo proietta un abbraccio fra due maglie azzurre. Sulla destra c’è Stefania, che sorride incredula. A sinistra c’è Amos, che batte il pugno sulla scopa e lo alza verso il cielo. Gesti semplici cheno emozioni difficili da spiegare. Perché la coppia formata da Constantini e Mosaner ha creato un cronosisma alla Kurt Vonnegut. Non è riuscita solo a travasare il 2021, l’anno doro dello sport tricolore, in questo inizio di 2022. Ma è andata addirittura oltre, scrivendo una pagina di storia. L’8-5 nella finale contro la Norvegia è il risultato che stravolge le prospettive di un’intera disciplina. Per la prima volta ilha vinto unaolimpica, quella del metallo più prezioso. Un successo, nel senso più letterale del termine. Perché niente come il...