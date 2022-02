Curling | dall’azienda di vini e dal negozio di abiti fino al podio dei Giochi | chi sono Mosaner e Constantini Sfida per l’oro con la Norvegia

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 8 febbraio 2022) Da impiegato in un’aziendacola e da commessa in undialla finale olimpica e la certezza di tornare in Italia con una medaglia al collo. Una storia vera, verissima, di quelle che solo isanno regalare, si è avverata lunedì all’ora di pranzo. Il ventiseienne Amose la 22enne Stefaniahanno battuto nettamente la Svezia per 8-1 e nella finale doppio misto disfideranno laperdi Pechino 2022. La gara è in programma alle 13.05 e sarà trasmessa dalla Rai e su Eurosport, visibile anche su Dazn e Sky. La loro è una storia nata nel 2018, anche se praticavano ilda sempre. Amos, ora atleta dell’Aeronautica militare, ha seguito il ...