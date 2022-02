Curling, chi sono i norvegesi che sfideranno l’Italia in finale alle Olimpiadi. Marito e moglie, c’è un conto in sospeso… (Di martedì 8 febbraio 2022) l’Italia si sta preparando per affrontare la Norvegia nella finale del torneo di Curling doppio misto alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Amos Mosaner e Stefania Constantini sono approdati all’atto conclusivo da imbattuti (nove vittorie nel round robin e l’affermazione sulla Svezia in semifinale) e alle ore 13.05 sfideranno gli agguerriti scandinavi in uno scontro titanico che mette in palio la medaglia d’oro. l’Italia ha tutte le carte in regola per giocarsela alla pari contro i vice campioni del mondo, già sconfitti nella fase preliminare col punteggio di 11-8. Chiaramente questa sarà un’altra storia, gli azzurri dovranno essere estremamente precisi e concentrati se vorranno avere la meglio su un tandem ... Leggi su oasport (Di martedì 8 febbraio 2022)si sta preparando per affrontare la Norvegia nelladel torneo didoppio mistoInvernali di Pechino 2022. Amos Mosaner e Stefania Constantiniapprodati all’atto conclusivo da imbattuti (nove vittorie nel round robin e l’affermazione sulla Svezia in semi) eore 13.05gli agguerriti scandinavi in uno scontro titanico che mette in palio la medaglia d’oro.ha tutte le carte in regola per giocarsela alla pari contro i vice campioni del mondo, già sconfitti nella fase preliminare col punteggio di 11-8. Chiaramente questa sarà un’altra storia, gli azzurri dovranno essere estremamente precisi e concentrati se vorranno avere la meglio su un tandem ...

