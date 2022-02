Cristina Fogazzi, gli sconti dell’Estetista Cinica decuplicati per errore: “Cinque milioni di euro invece che 500 mila”. Lei si scusa in lacrime su Instagram (Di martedì 8 febbraio 2022) Uno zero dopo la virgola che si perde, sparisce, salta forse per un clic di troppo, e l’azienda di Cristina Fogazzi alias “L’Estetista Cinica”, rischia di finire sul lastrico. Tutto avviene per un banale errore nell’assegnazione del valore ai “punti fagiana”, quelli che gli utenti accumulano e danno diritto a sconti in denaro. L’imprenditrice bresciana, nota per i suoi consigli di bellezza e anche per la sua autoironia, decide che ogni punto fedeltà dei suoi clienti vale Cinque centesimi. Da spendere poi in prodotti. Ma una distrazione in qualche passaggio li fa lievitare a cinquanta centesimi l’uno. Risultato? Se tutti gli sconti fossero applicati costerebbero all’azienda Cinque milioni di euro invece ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 8 febbraio 2022) Uno zero dopo la virgola che si perde, sparisce, salta forse per un clic di troppo, e l’azienda dialias “L’Estetista”, rischia di finire sul lastrico. Tutto avviene per un banalenell’assegnazione del valore ai “punti fagiana”, quelli che gli utenti accumulano e danno diritto ain denaro. L’imprenditrice bresciana, nota per i suoi consigli di bellezza e anche per la sua autoironia, decide che ogni punto fedeltà dei suoi clienti valecentesimi. Da spendere poi in prodotti. Ma una distrazione in qualche passaggio li fa lievitare a cinquanta centesimi l’uno. Risultato? Se tutti glifossero applicati costerebbero all’aziendadi...

Advertising

FQMagazineit : Cristina Fogazzi, gli sconti dell’Estetista Cinica decuplicati per errore: “Cinque milioni di euro invece che 500 m… - C_Libe : @Corriere siete sicuri che siano 0,50 centesimi e non 0,50 euro o 50 centesimi? Nella sezione economia... Una perla… - lauinpigiama : Non io che mi immagino Cristina Fogazzi inseguire Otto per casa “Otto vieni qui, hai il naso screpolato ti faccio p… - newsfinanza : Cristina Fogazzi alias Estetista Cinica, sconti decuplicati per errore: allarme conti - rep_milano : L'Estetista Cinica Cristina Fogazzi e lo zero in meno che decuplica gli sconti dei punti fagiana: polemica per la c… -