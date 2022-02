Cristina Buccino | ecco cosa succede se ingrandisci questa foto | “Zoom | zoom | zoom”

Leggi su juvedipendenza

(Di martedì 8 febbraio 2022)è una delle modelle più amate in Italia e le suegrafie su Instagram sono in grado davvero di far impazzire chiunque. Su Instagram non mancano le splendide ragazze che con i loro scatti da perdere la testa riescono a crearsi fama e successo, ma peril passaggio al social è stato graduale dopo aver già intrapreso una grande carriera nella moda. Fonte/InstagramLa Calabria è terra calda, di sole per tutto l’anno, di buon cibo, bel mare e belle donne e ovviamentenon poteva che venire proprio daterra. La modella è stata in grado nel corso degli anni di costruirsi un’ottima carriera che le ha permesso di essere una delle ragazze più amate e apprezzate di tutta le Penisola e non è un caso che le ...