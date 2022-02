Cristiano Ronaldo compie 37 anni e Georgina Rodriguez gli fa un ‘regalino’ da 180.000 euro: ecco il video della sorpresa (Di martedì 8 febbraio 2022) Il 5 febbraio scorso Cristiano Ronaldo ha spento 37 candeline. Così la fidanzata, Georgina Rodriguez, ha voluto fargli un ‘regalino’ da 180.000 euro. Come documentato da lei stessa sui social, il calciatore portoghese si è trovato in giardino una Cadillac Escalade a otto posti che andrà ad aggiungersi al loro già preziosissimo parco macchine. “Ti amiamo infinitamente. Miglior padre e miglior compagno di vita che Dio ha potuto assegnarci. Combattente e meritevole di tutte le cose belle che ti accadono. Sei perfezione e ispirazione”, è stato il messaggio scritto a corredo del filmato che conta più di 4.5 milioni di like. Poi, insieme agli amici più stretti, hanno festeggiato durante una cena terminata con tre torte vicine, che insieme compongono la scritta CR7. Affiatati e più ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 8 febbraio 2022) Il 5 febbraio scorsoha spento 37 candeline. Così la fidanzata,, ha voluto fargli unda 180.000. Come documentato da lei stessa sui social, il calciatore portoghese si è trovato in giardino una Cadillac Escalade a otto posti che andrà ad aggiungersi al loro già preziosissimo parco macchine. “Ti amiamo infinitamente. Miglior padre e miglior compagno di vita che Dio ha potuto assegnarci. Combattente e meritevole di tutte le cose belle che ti accadono. Sei perfezione e ispirazione”, è stato il messaggio scritto a corredo del filmato che conta più di 4.5 milioni di like. Poi, insieme agli amici più stretti, hanno festeggiato durante una cena terminata con tre torte vicine, che insieme compongono la scritta CR7. Affiatati e più ...

ChampionsLeague : ?? Cristiano Ronaldo back in _________ ??? #TBT | #UCL - beinsports_FR : ?? Robert Lewandowski compare Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, et fracasse l'Argentin ! - GoalItalia : Tutte le maglie di Cristiano Ronaldo 7? - GodIsGr82148817 : RT @theMadridZone: ??| Casemiro: “The best in the club’s history? Cristiano Ronaldo, Zidane, Ramos, Juanito and Di Stefano.” #rmalive - Richard02638863 : RT @theMadridZone: ??| Casemiro: “The best in the club’s history? Cristiano Ronaldo, Zidane, Ramos, Juanito and Di Stefano.” #rmalive -

Ultime Notizie dalla rete : Cristiano Ronaldo Scolari: 'Momento straziante annunciare a Cristiano Ronaldo la perdita di suo padre' Commenta per primo Spesso non conta quanto tempo passi con una persona ma l'intensità del rapporto che instauri con essa. La storia tra l'ex ct del Portogallo Felipe Scolari e Cristiano Ronaldo rientra sicuramente in questa casistica. Lo ricorda lo stesso allenatore in un'intervista al Daily Mail - È un ragazzo fantastico. L'ho visto allo Sporting nel 2003 e oggi ha anche ...

Rafael Nadal e quel paragone con Cristiano Ronaldo È stato come vedere Cristiano Ronaldo o George Best muovere i primi passi con il pallone da calcio' - ha aggiunto. Greg ha avuto modo di fare qualche scambio con Nadal: 'Mi sono allenato con Rafa ...

Ronaldo, rivelazione di Scolari: «Mi disse questo dopo la morte del padre» Felipe Scolari, ex Ct del Portogallo, in un’intervista al Daily Mail ha svelato un retroscena su Ronaldo dopo la morte del padre ... Il giorno successivo Cristiano ha giocato una partita meravigliosa ...

Scolari: 'Momento straziante annunciare a Cristiano Ronaldo la perdita di suo padre' La storia tra l'ex ct del Portogallo Felipe Scolari e Cristiano Ronaldo rientra sicuramente in questa casistica. Lo ricorda lo stesso allenatore in un'intervista al Daily Mail - È un ragazzo ...

