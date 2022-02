Crisi Ucraina, la Germania invia altri 250 soldati in Lituania dopo l’incontro con gli Usa (Di martedì 8 febbraio 2022) Il presidente russo Vladimir Putin, al termine dell’incontro durato cinque ore con il presidente francese Emmanuel Macron, ha assicurato di essere disposto a fare di tutto per trovare compromessi ed evitare un’escalation militare in Ucraina. LEGGI ANCHE: Forte vento a Milano: parte della copertura del tetto della stazione centrale si stacca “Da parte nostra – L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di martedì 8 febbraio 2022) Il presidente russo Vladimir Putin, al termine deldurato cinque ore con il presidente francese Emmanuel Macron, ha assicurato di essere disposto a fare di tutto per trovare compromessi ed evitare un’escalation militare in. LEGGI ANCHE: Forte vento a Milano: parte della copertura del tetto della stazione centrale si stacca “Da parte nostra – L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

fattoquotidiano : CRISI UCRAINA Il “pizzino” dell’analista strategico statunitense Edward Luttwak: 'L'Italia deve agire' [di Marco Fr… - Agenzia_Ansa : Per la crisi in Ucraina, Macron vola da Putin e Scholz da Biden. Il presidente francese tenta la de-escalation ment… - Agenzia_Ansa : Tra Russia e Francia ci sono 'elementi di convergenza' su come continuare un negoziato che scongiuri una guerra in… - AleVerrelli : RT @santangelo_s: Su @RadioRadicale, ultimi aggiornamenti dal #Fronteorientale - marco_cesario : Crisi #Ucraina: dopo 5 ore di colloqui con #Putin #Macron si mostra rassicurante: « Occorreva evitare un'escalation… -