Crisi Ucraina: Biden incontra Scholz, che assicura piena collaborazione e invio 350 soldati (Di martedì 8 febbraio 2022) Berlino e Washington, assicura il cancelliere, sono "assolutamente uniti" sulle sanzioni da infliggere alla Russia in caso di invasione dell'Ucraina. E quindi anche sull'eventuale blocco del gasdotto Nord Stream 2 L'articolo proviene da Firenze Post.

