Crisanti: “Green pass non c’entra con calo contagi covid Italia” (Di martedì 8 febbraio 2022) (Adnkronos) – I contagi covid in Italia oggi calano ma il Green pass non c’entra. Il professor Andrea Crisanti, ospite di Agorà, risponde alle domande sul momento attuale dell’epidemia covid in Italia. “Il Green pass non ha bloccato la trasmissione, lo testimoniano i 240.000 casi al giorno registrati nelle scorse settimane. Il Green pass ha avuto il grandissimo merito di spingere le persone a vaccinarsi. Abbiamo raggiunto livelli di vaccinazione tra i più alti d’Europa, l’obbligo andava stabilito dall’inizio e avremmo evitato molti morti e molti problemi”, afferma l’esperto. “In qualche modo abbiamo raggiunto un elevatissimo livello di protezione non per il ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 8 febbraio 2022) (Adnkronos) – Iinoggi calano ma ilnon. Il professor Andrea, ospite di Agorà, risponde alle domande sul momento attuale dell’epidemiain. “Ilnon ha bloccato la trasmissione, lo testimoniano i 240.000 casi al giorno registrati nelle scorse settimane. Ilha avuto il grandissimo merito di spingere le persone a vaccinarsi. Abbiamo raggiunto livelli di vaccinazione tra i più alti d’Europa, l’obbligo andava stabilito dall’inizio e avremmo evitato molti morti e molti problemi”, afferma l’esperto. “In qualche modo abbiamo raggiunto un elevatissimo livello di protezione non per il ...

