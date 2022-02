Covid | ultime news Calano i ricoveri ordinari -388 e le terapie intensive -47

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Nell'ultimo bollettino del ministero della Salute si registrano 101.864 casi e 415 morti, con il tasso di positività al 10,2%. La pandemia sembra aver superato il picco e il governo è pronto a un allentamento progressivo delle misure. Dall'11 febbraio stop alle mascherine all'aperto, ma sarà obbligatorio portarle con sé per utilizzarle in caso di assembramenti. Da marzo capienza degli stadi al 75%

I guariti sono 9.688.455, 164.915 nelle24 ore. Ad oggi in Italia sono 1.927.800 le persone positive al, 62.901 in meno di ieri. I DATI DALLE REGIONI LOMBARDIA - Sono 12.194 i nuovi ...... 8 febbraio 2022 in Emilia Romagna, secondo i dati- 19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 32 morti. Nelle24 ore sono stati processati 61.214 tamponi, di cui 41.Quello dei pazienti non Covid che stanno arrivando in condizioni critiche ... Nella Capitale invece sono stati 4.434 i contagiati registrati nelle ultime 24 ore. «L’intero piano sanitario regionale va ...1' di lettura 08/02/2022 - Sono 3.152 i casi positivi di Coronavirus registrati nelle Marche nelle ultime 24 ore, 9 i decessi. In un giorno nelle Marche sono stati testati 10.858 tamponi: 8.219 nel ...