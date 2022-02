Covid Toscana: 6.653 contagi, oggi 8 febbraio. Tasso al 10,21%, in calo (Di martedì 8 febbraio 2022) Giani comunica anche i dati della campagna vaccinale in Toscana, siamo arrivati a 8.416.698 dosi attualmente somministrate, di cui 2.170.455 booster L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 8 febbraio 2022) Giani comunica anche i dati della campagna vaccinale in, siamo arrivati a 8.416.698 dosi attualmente somministrate, di cui 2.170.455 booster L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

lifestyleblogit : Covid oggi Toscana, 6.653 contagi: bollettino 8 febbraio - - telodogratis : Covid oggi Toscana, 6.653 contagi: bollettino 8 febbraio - SLN_Magazine : Covid oggi Toscana, 2.783 contagi: bollettino 7 febbraio. Leggi l'articolo cliccando qui ?? - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Covid, Agenas: in Italia occupazione reparti risale al 29% #sicilia #liguria #pabolzano #7febbraio #toscana https://t… - Radio1Rai : ??#Covid Terapie intensive stabili al 15% ma in calo in 8 regioni tra cui Friuli Venezia Giulia e provincia autonoma… -