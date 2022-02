Covid | stop alle mascherine all’aperto ma obbligo al chiuso e in caso di assembramenti fino al 31 marzo ORDINANZA Ministero della Salute

(Di martedì 8 febbraio 2022)all'aperto ma è obbligatorio averle con sé e utilizzarle indi assembramento. Restano invece obbligatorie al. Lo prevede l'attesadelfirmata oggi dal ministro Roberto Speranza. Dall'11 febbraio rimarrà in vigore l'di indossarle al, ma si potrà stare senza in esterno. L'articolo .

...approfondimentomascherine all'aperto, Ecdc: "Usarle se non c'è distanziamento" Crisanti ha toccato poi anche altri temi, tra cui anche quello legato alla quarta dose del vaccino anti -. "...ROMA. Loall'obbligo delle mascherine all'aperto anche in zona rossa è deciso. Lo conferma il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa: "Si tratta di confezionare il provvedimento che arriverà entro ...NEW YORK – Johnson & Johnson ha sospeso temporaneamente la produzione del suo vaccino per il Covid nell’impianto ... secondo le quali lo stop è temporaneo e la produzione dovrebbe riprendere ...Stop alle mascherine all'aperto ma è obbligatorio averle con sè e utilizzarle in caso di assembramento. Restano invece obbligatorie al chiuso. Lo prevede l'ordinanza firmata dal ministro della Salute ...