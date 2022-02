Covid, Salvini: “Sabato tampone, se negativo rimetto faccia fuori” (Di martedì 8 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Sabato faccio il tampone, in caso di negatività si rimette faccia fuori”. Così Matteo Salvini, ospite di Radio Libertà. Il leader della Lega si collega da casa, dalla sua abitazione romana, dove è ‘bloccato’, dopo essere risultato positivo al Covid nel corso dello screening ai grandi elettori in ingresso alla Camera per il giuramento del presidente Sergio Mattarella, giovedì scorso. Ieri aveva affermato di stare bene: “Aspetto i dieci giorni previsti dalla norma, mai tosse, febbre, asintomatico totale, quindi cerco di di organizzarmi la giornata lavorativa come al solito”, ha detto ospite di ‘Un giorno da pecora’, su Rai radio 1. “La quarantena mi prevede di guardare qualche sprazzo olimpico”. Poi ha ammesso: “Gli amici mandano generi di conforto, c’è il rischio di ... Leggi su italiasera (Di martedì 8 febbraio 2022) (Adnkronos) – “faccio il, in caso di negatività si rimette”. Così Matteo, ospite di Radio Libertà. Il leader della Lega si collega da casa, dalla sua abitazione romana, dove è ‘bloccato’, dopo essere risultato positivo alnel corso dello screening ai grandi elettori in ingresso alla Camera per il giuramento del presidente Sergio Mattarella, giovedì scorso. Ieri aveva affermato di stare bene: “Aspetto i dieci giorni previsti dalla norma, mai tosse, febbre, asintomatico totale, quindi cerco di di organizzarmi la giornata lavorativa come al solito”, ha detto ospite di ‘Un giorno da pecora’, su Rai radio 1. “La quarantena mi prevede di guardare qualche sprazzo olimpico”. Poi ha ammesso: “Gli amici mandano generi di conforto, c’è il rischio di ...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Salvini positivo al Covid, non sarà presente al giuramento del presidente Mattarella E' risultato positivo… - rtl1025 : ?? Il leader della #Lega Matteo #Salvini è risultato positivo al #Covid nello screening per l'accesso al giuramento… - AndreaMarcucci : #Salvini è prevedibile. Cerca di rifarsi sul governo per la figuraccia che ha fatto per il #Quirinale. Draghi fa be… - ALBERTOSEVERIN7 : RT @aciapparoni: Comunque, giusto per dare un'idea dell''ambientino' di lavoro, ieri alla notizia di #Salvini positivo al Covid, qui a Mont… - lifestyleblogit : Covid, Salvini: 'Sabato tampone, se negativo rimetto faccia fuori' - -