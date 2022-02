Covid Russia oggi, quasi 700 morti in 24 ore (Di martedì 8 febbraio 2022) (Adnkronos) - La Russia segnala 165.643 nuovi contagi Covid nelle ultime 24 ore e il bollettino riportato dall'agenzia Tass supera quota 13 milioni di casi da inizio pandemia. Secondo i dati diffusi stamani si sono registrati anche altri 698 morti, che portano il totale a 336.721 dall'inizio della pandemia su 13.147.666 contagi confermati con 10.706.142 persone guarite dopo l'infezione. Il bollettino di ieri indicava 171.905 nuovi casi di Covid-19 e 609 decessi. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 8 febbraio 2022) (Adnkronos) - Lasegnala 165.643 nuovi contaginelle ultime 24 ore e il bollettino riportato dall'agenzia Tass supera quota 13 milioni di casi da inizio pandemia. Secondo i dati diffusi stamani si sono registrati anche altri 698, che portano il totale a 336.721 dall'inizio della pandemia su 13.147.666 contagi confermati con 10.706.142 persone guarite dopo l'infezione. Il bollettino di ieri indicava 171.905 nuovi casi di-19 e 609 decessi.

