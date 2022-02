Covid, Oms: con Omicron 500mila morti (Di mercoledì 9 febbraio 2022) (Adnkronos) – Secondo i dati dell’Organizzazione Mondiale della Sanità sono stati registrati mezzo milione di decessi e 130 milioni di contagi Covid nel mondo da quando è stata scoperta la variante Omicron, alla fine di novembre. Un conteggio che il funzionario dell’Oms, Abdi Mahamud, ha definito “più che tragico”. “Nell’era dei vaccini efficaci, mezzo milione di persone che muoiono è davvero qualcosa”, ha detto Mahamud parlando sui canali dei social media dell’Oms. Maria Van Kerkhove, a capo del gruppo tecnico per il Covid-19 dell’Organizzazione mondiale della sanità, ha parlato di un numero di casi di Omicron “sbalorditivo”: “Fa sembrare i picchi precedenti quasi piatti – ha detto – Siamo ancora nel mezzo di questa pandemia. Spero che ci stiamo avvicinando alla fine”, ma “molti Paesi non hanno ancora superato il ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 9 febbraio 2022) (Adnkronos) – Secondo i dati dell’Organizzazione Mondiale della Sanità sono stati registrati mezzo milione di decessi e 130 milioni di contaginel mondo da quando è stata scoperta la variante, alla fine di novembre. Un conteggio che il funzionario dell’Oms, Abdi Mahamud, ha definito “più che tragico”. “Nell’era dei vaccini efficaci, mezzo milione di persone che muoiono è davvero qualcosa”, ha detto Mahamud parlando sui canali dei social media dell’Oms. Maria Van Kerkhove, a capo del gruppo tecnico per il-19 dell’Organizzazione mondiale della sanità, ha parlato di un numero di casi di“sbalorditivo”: “Fa sembrare i picchi precedenti quasi piatti – ha detto – Siamo ancora nel mezzo di questa pandemia. Spero che ci stiamo avvicinando alla fine”, ma “molti Paesi non hanno ancora superato il ...

Advertising

GiovaQuez : Vengono tutti registrati come morti Covid i positivi al tampone? No! Si seguono le indicazioni di Ecdc e Oms (Rappo… - Agenzia_Ansa : L'Oms Europa vede la fine della pandemia: 'La tregua del Covid in Europa può preludere al suo termine', osserva l'O… - GiovaQuez : Oggi è la Giornata mondiale del cancro. Kluge (Oms Europa): “Il Covid ha avuto un impatto mortale sulle diagnosi e… - Sim_Salvioni29 : RT @Uni91070952: Il professor Giovanni Frajese a confronto con il team di medici di Unite4Truth. Le petizioni al Governo e agli organi inte… - fisco24_info : Covid, Oms: con Omicron 500mila morti: (Adnkronos) - Registrati 130 milioni di contagi nel mondo da quando è stata… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Oms Long Covid, Dott. Galoforo: 'Ecco come superare gli strascichi, e ritornare alla normalità' ...il sistema sanitario sarà impegnato nel prossimo futuro a gestire tutte le problematiche post Covid ... Come sostiene l'OMS la variante Omicron sembra darci segno di un rallentamento della pandemia ed è ...

Perché l'immunità di gregge è ancora lontana A spiegare perché ancora l'immunità di gregge non sia stata raggiunta è Aureliano Stingi , PhD in Cancer Biology e collaboratore della task force dell'Oms contro le fake news sul Covid . Intervistato ...

Covid, Oms: con Omicron 500mila morti Adnkronos Oms, con Omicron 500mila morti di Covid nel mondo Secondo il conteggio della Johns Hopkins University sono stati superati i 400 milioni di contagi accertati e i 10 miliardi di dosi di vaccino somministrate ...

Covid, Oms: "Mezzo milione di morti dalla scoperta di Omicron" A rincarare la dose è stato Maria Van Kerkhove, responsabile tecnico dell'Oms per il Covid-19, secondo cui il numero assoluto dei casi di Omicron era "sbalorditivo", mentre il numero reale di casi e ...

...il sistema sanitario sarà impegnato nel prossimo futuro a gestire tutte le problematiche post... Come sostiene l'la variante Omicron sembra darci segno di un rallentamento della pandemia ed è ...A spiegare perché ancora l'immunità di gregge non sia stata raggiunta è Aureliano Stingi , PhD in Cancer Biology e collaboratore della task force dell'contro le fake news sul. Intervistato ...Secondo il conteggio della Johns Hopkins University sono stati superati i 400 milioni di contagi accertati e i 10 miliardi di dosi di vaccino somministrate ...A rincarare la dose è stato Maria Van Kerkhove, responsabile tecnico dell'Oms per il Covid-19, secondo cui il numero assoluto dei casi di Omicron era "sbalorditivo", mentre il numero reale di casi e ...