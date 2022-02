Covid oggi Veneto, Zaia: “Zona bianca possibile tra 7-10 giorni” (Di martedì 8 febbraio 2022) (Adnkronos) – Veneto in Zona bianca tra 7-10 giorni. E’ possibile secondo il governatore della regione Luca Zaia. “L’indice Rt è 1,12 – spiega in conferenza stampa – Le terapie intensive sono occupate al 15% e l’area medica al 25%. Abbiamo una proiezione a 7 giorni, con l’area medica al 20,9%. Per la terapia intensiva, il modello ci dà un valore dell’11,7%. Se tra 7 giorni avremo 33 ricoverati in meno in terapia intensiva, saremo all’11,7%. Sotto il 10%, in parole povere, la terapia intensiva ci porterebbe in Zona bianca”. “E’ pensabile andare in Zona bianca con il parametro della terapia intensiva – afferma quindi – Ragionevolmente, se le cose vanno un po’ meglio rispetto al modello, ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 8 febbraio 2022) (Adnkronos) –intra 7-10. E’secondo il governatore della regione Luca. “L’indice Rt è 1,12 – spiega in conferenza stampa – Le terapie intensive sono occupate al 15% e l’area medica al 25%. Abbiamo una proiezione a 7, con l’area medica al 20,9%. Per la terapia intensiva, il modello ci dà un valore dell’11,7%. Se tra 7avremo 33 ricoverati in meno in terapia intensiva, saremo all’11,7%. Sotto il 10%, in parole povere, la terapia intensiva ci porterebbe in”. “E’ pensabile andare incon il parametro della terapia intensiva – afferma quindi – Ragionevolmente, se le cose vanno un po’ meglio rispetto al modello, ...

Advertising

Adnkronos : #Covid, in Israele oltre 37mila contagi: è record di pazienti in condizioni gravi. - Adnkronos : #Danimarca elimina #greenpass e mascherina da oggi. - FrancescoLollo1 : Io ho avuto il covid, ho fatto tre vaccini, compreso il booster, però oggi per il giuramento del presidente della R… - Ticinonline : Altri 26'761 nuovi contagi da Covid, 190 ospedalizzazioni e 25 decessi. Sono i numeri della pandemia in Svizzera re… - SLN_Magazine : Covid oggi Italia, Speranza: '30% casi in meno ma dati ancora alti'. Leggi l'articolo cliccando qui ??… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid oggi Una nuova stimolazione spinale promette ai pazienti una ripresa motoria più completa 'Questa, fino a oggi, è la stimolazione del midollo spinale più precisa ed è associata al recupero ... come rimettere in sesto l'olfatto dopo COVID - 19 Tumore al seno: possibili nuove molecole per ...

Amici senza Frontiere festeggia l'anniversario del gemellaggio con Gandia Fano (PU) - Soffiano su due candeline Fano e Gandia, che festeggeranno oggi, martedì 8 febbraio, il loro anniversario di gemellaggio. Lo potranno però celebrare da remoto, ... Covid permettendo, sarebbe ...

Covid, news. Agenas: l'occupazione reparti ordinari risale al 29% in Italia. LIVE Sky Tg24 Covid oggi Basilicata, 1.182 contagi e 3 morti: bollettino 8 febbraio (Adnkronos) - Sono 1.182 i nuovi contagi covid oggi 8 febbraio in Basilicata, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 3 morti. I nuovi casi sono stati individuati su un ...

TOSCANA, Covid-19: 6.653 nuovi casi e 30 decessi In Toscana sono 793.652 i casi di positività al Coronavirus, 6.653 in più rispetto a ieri (1.933 confermati con tampone molecolare e 4.720 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,8% in più ...

'Questa, fino a, è la stimolazione del midollo spinale più precisa ed è associata al recupero ... come rimettere in sesto l'olfatto dopo- 19 Tumore al seno: possibili nuove molecole per ...Fano (PU) - Soffiano su due candeline Fano e Gandia, che festeggeranno, martedì 8 febbraio, il loro anniversario di gemellaggio. Lo potranno però celebrare da remoto, ...permettendo, sarebbe ...(Adnkronos) - Sono 1.182 i nuovi contagi covid oggi 8 febbraio in Basilicata, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 3 morti. I nuovi casi sono stati individuati su un ...In Toscana sono 793.652 i casi di positività al Coronavirus, 6.653 in più rispetto a ieri (1.933 confermati con tampone molecolare e 4.720 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,8% in più ...