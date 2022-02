Covid oggi Sicilia, 7.248 nuovi contagi: bollettino 8 febbraio (Di martedì 8 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 7.248 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 8 febbraio 2022 in Sicilia, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 51 morti anche se solo uno è di oggi, gli altri si riferiscono a giorni precedenti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 47.948 tamponi, tra molecolari e antigenici. Da ieri sono guarite 3.959 persone. Nell’isola gli attuali positivi sono 277.811. Degli attuali positivi i ricoverati con sintomi sono 1.385, mentre si trovano in terapia intensiva 124 pazienti. Questa la ripartizione su base provinciale dei nuovi casi: 1.432 a Palermo, 1.499 a Catania, 890 a Messina, 683 a Ragusa, 881 a Trapani, 1.111 a Siracusa, 458 a Caltanissetta, 670 ad ... Leggi su italiasera (Di martedì 8 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 7.248 ida Coronavirus, 82022 in, secondo i dati-19 dell’ultimodella Regione. Da ieri sono stati registrati 51 morti anche se solo uno è di, gli altri si riferiscono a giorni precedenti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 47.948 tamponi, tra molecolari e antigenici. Da ieri sono guarite 3.959 persone. Nell’isola gli attuali positivi sono 277.811. Degli attuali positivi i ricoverati con sintomi sono 1.385, mentre si trovano in terapia intensiva 124 pazienti. Questa la ripartizione su base provinciale deicasi: 1.432 a Palermo, 1.499 a Catania, 890 a Messina, 683 a Ragusa, 881 a Trapani, 1.111 a Siracusa, 458 a Caltanissetta, 670 ad ...

