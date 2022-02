Covid oggi Italia, 101.864 contagi e 415 morti: bollettino 8 febbraio (Di martedì 8 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 101.864 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 8 febbraio 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano, inoltre, altri 415 morti. Sono 999.095 i tamponi, tra molecolari e antigenici, processati in 24 ore con un tasso di positività pari al 10,2%. Calano i pazienti in terapia intensiva che sono 1.376, 47 in meno da ieri, e i ricoverati con sintomi pari a 18.337, 338 in meno da ieri. Dall’inizio dell’emergenza sono 11.765.767 le persone contagiate dal Coronavirus, mentre le vittime salgono a 149.512. I guariti sono 9.688.455, 164.915 nelle ultime 24 ore. Ad oggi in Italia sono 1.927.800 le ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 8 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 101.864 i nuovida Coronavirus in, 82022, secondo i dati e i numeri– regione per regione – deldella Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano, inoltre, altri 415. Sono 999.095 i tamponi, tra molecolari e antigenici, processati in 24 ore con un tasso di positività pari al 10,2%. Calano i pazienti in terapia intensiva che sono 1.376, 47 in meno da ieri, e i ricoverati con sintomi pari a 18.337, 338 in meno da ieri. Dall’inizio dell’emergenza sono 11.765.767 le personeate dal Coronavirus, mentre le vittime salgono a 149.512. I guariti sono 9.688.455, 164.915 nelle ultime 24 ore. Adinsono 1.927.800 le ...

Advertising

Adnkronos : #Covid, in Israele oltre 37mila contagi: è record di pazienti in condizioni gravi. - sole24ore : Sulla prima pagina del #Sole24Ore di oggi, martedì #8febbraio: #Borse, Milano in calo e spread a 160; l’industria r… - Adnkronos : #Danimarca elimina #greenpass e mascherina da oggi. - giufuliafa : RT @Italia_Notizie: Covid in Italia, il bollettino di oggi 8 febbraio: 101.864 nuovi casi e 415 morti - cprtfl : RT @lgpapaleo: Oggi hanno annunciato l’inizio della somministrazione della pillola antivirale che cura il COVID: fatto questi che rende la… -