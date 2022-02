Covid oggi Italia, 101.864 contagi e 415 morti: bollettino 8 febbraio (Di martedì 8 febbraio 2022) Sono 101.864 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 8 febbraio 2022, secondo i dati e i numeri Covid - regione per regione - del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 8 febbraio 2022) Sono 101.864 i nuovida Coronavirus in, 82022, secondo i dati e i numeri- regione per regione - deldella Protezione Civile e del ministero della Salute.

Advertising

TgLa7 : ??#Covid: oggi in Italia 101.864 casi e 415 morti ?? - SkyTG24 : Lo prevede l'ordinanza firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza - sole24ore : Sulla prima pagina del #Sole24Ore di oggi, martedì #8febbraio: #Borse, Milano in calo e spread a 160; l’industria r… - Elysab33 : @danielebanfi83 solo oggi 415 morti, 8-2-21 erano 307! in Africa con il 20% dei vacs stanno meglio di noi, da un me… - Ilaria19425156 : RT @manuela_mando62: FARMACOVIGILANZA: VACCINI COVID HANNO CAUSATO, AD OGGI, 38.900 MORTI E 3.500.000 DANNEGGIATI Marcello Pamio - 7 febbra… -