Covid, nuova ordinanza del ministro Speranza: confermato stop alle mascherine all'aperto dall'11 febbraio, salvo assembramenti (Di martedì 8 febbraio 2022) nuova ordinanza firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza, che interessa il periodo dall'11 febbraio 2022 al 31 marzo 2022. Da venerdì, come anticipato, non sarà più obbligatorio mantenere le mascherine all'aperto, ma lo sarà portare una mascherina sempre con sé per indossarla in caso di assembramenti. Rimane invece l'obbligatorietà di indossare la mascherina al chiuso nei luoghi che non siano la propria abitazione privata almeno fino al termine del 31 marzo. A partire dall'11 febbraio – si legge nel testo – non saranno ufficialmente obbligati a portare le mascherine a protezione delle vie respiratorie i bambini di età inferiore ai 6 anni, le persone con patologie o disabilità ...

