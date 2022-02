Covid, news. Verso l'addio obbligo mascherina all'aperto da venerdì in tutta Italia. LIVE (Di martedì 8 febbraio 2022) Il ministero della Salute si appresta a revocarlo. La pandemia sembra aver superato il picco e si fa strada l'idea di uscire dall'emergenza, seppure con cautela, e aumentare la capienza di discoteche e stadi, con i contagi diminuiti del 30 per cento in una settimana. In vigore da ieri le nuove norme per le scuole con oltre 600 mila studenti in dad tornati in presenza. Alle superiori agitazioni su maturità e alternanza. Oggi gli studenti dal ministro Bianchi e l'11 è prevista una manifestazione davanti al ministero Leggi su tg24.sky (Di martedì 8 febbraio 2022) Il ministero della Salute si appresta a revocarlo. La pandemia sembra aver superato il picco e si fa strada l'idea di uscire dall'emergenza, seppure con cautela, e aumentare la capienza di discoteche e stadi, con i contagi diminuiti del 30 per cento in una settimana. In vigore da ieri le nuove norme per le scuole con oltre 600 mila studenti in dad tornati in presenza. Alle superiori agitazioni su maturità e alternanza. Oggi gli studenti dal ministro Bianchi e l'11 è prevista una manifestazione davanti al ministero

