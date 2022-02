Covid, news. Agenas: l'occupazione reparti ordinari risale al 29% in Italia. LIVE (Di martedì 8 febbraio 2022) Il dato a LIVEllo nazionale sale dell'1%. Verso l'addio obbligo mascherina all'aperto da venerdì. La pandemia sembra aver superato il picco e si fa strada l'idea di uscire dall'emergenza, e aumentare la capienza di discoteche e stadi, con i contagi diminuiti del 30% in una settimana. Da ieri nuove norme per le scuole con oltre 600 mila studenti in dad tornati in presenza. Alle superiori agitazioni su maturità e alternanza. Oggi gli studenti dal ministro Bianchi e l'11 è prevista una manifestazione Leggi su tg24.sky (Di martedì 8 febbraio 2022) Il dato allo nazionale sale dell'1%. Verso l'addio obbligo mascherina all'aperto da venerdì. La pandemia sembra aver superato il picco e si fa strada l'idea di uscire dall'emergenza, e aumentare la capienza di discoteche e stadi, con i contagi diminuiti del 30% in una settimana. Da ieri nuove norme per le scuole con oltre 600 mila studenti in dad tornati in presenza. Alle superiori agitazioni su maturità e alternanza. Oggi gli studenti dal ministro Bianchi e l'11 è prevista una manifestazione

