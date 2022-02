Covid, Meloni: “Non vaccino mia figlia” (Di martedì 8 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Non vaccino mia figlia” contro il Covid “perché il vaccino non è una religione, ma una medicina, quindi valuto i rapporto rischi-beneficio”. Così Giorgia Meloni, intervistata da Massimo Giannini su lastampa.it. “Le possibilità che un ragazzo muoia di Covid sono le stesse che uno muoia colpito da un fulmine”, assicura Meloni, con riferimento alle statistiche per il giovani fino ai 20 anni. “Questo – spiega – è un vaccino in sperimentazione, che finisce nel 2023”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 8 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Nonmia” contro il“perché ilnon è una religione, ma una medicina, quindi valuto i rapporto rischi-beneficio”. Così Giorgia, intervistata da Massimo Giannini su lastampa.it. “Le possibilità che un ragazzo muoia disono le stesse che uno muoia colpito da un fulmine”, assicura, con riferimento alle statistiche per il giovani fino ai 20 anni. “Questo – spiega – è unin sperimentazione, che finisce nel 2023”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

francescazuffa1 : RT @Adnkronos: Giorgia #Meloni non vaccina sua figlia contro il #covid. - S_Wandemberg : RT @Adnkronos: Giorgia #Meloni non vaccina sua figlia contro il #covid. - patrizi98471293 : RT @Adnkronos: Giorgia #Meloni non vaccina sua figlia contro il #covid. - MondoTlc : RT @Adnkronos: Giorgia #Meloni non vaccina sua figlia contro il #covid. - serenel14278447 : Da lei...Covid, Meloni: 'Non vaccino mia figlia perché non è una religione' -