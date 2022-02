Covid, Meloni: "Non vaccino mia figlia". E punta il dito sulla comunicazione degli scienziati (Di martedì 8 febbraio 2022) "Io non vaccinerò Ginevra e lo rivendico. Mi spaventa come affrontiamo il dibattito sui vaccini in Italia: definirlo ideologico sarebbe già qualcosa, qui siamo alla religione". Così la presidente di... Leggi su feedpress.me (Di martedì 8 febbraio 2022) "Io non vaccinerò Ginevra e lo rivendico. Mi spaventa come affrontiamo il dibattito sui vaccini in Italia: definirlo ideologico sarebbe già qualcosa, qui siamo alla religione". Così la presidente di...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Meloni Giorgia Meloni, no al vaccino per la figlia di 5 anni: "Morire di Covid? Le stesse possibilità che un fulmine la colpisca" Sulla vaccinazione covid di mia figlia vado molto cauta', aveva detto invece lo scorso dicembre nel programma di Rete4 Dritto e Rovescio. "Qual è il mio problema con Salvini". Meloni, lo "strappo" ...

Covid, Meloni: "Non vaccino mia figlia". E punta il dito sulla comunicazione degli scienziati Così la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni rispondendo a una domanda sulla vaccinazione anti Covid della figlia di 5 anni, ospite di "Non è l’Arena" in onda su La7. E ha ...

Giorgia Meloni dice che non vaccinerà sua figlia con un “farmaco sperimentale” “Le possibilità che un ragazzo muoia di covid sono le stesse che uno muoia colpito da un fulmine”. Giorgia Meloni dice che non vaccinerà sua figlia con un “farmaco sperimentale” Una nota dell’Istituto ...

