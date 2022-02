Covid, le nuove misure fino al 15 giugno: dalla Dad alle mascherine, dal super green pass alle discoteche (Di martedì 8 febbraio 2022) Ecco nel dettaglio le date da ricordare, a partire dall'entrata in vigore, il 7 febbraio 2022, del decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 4 febbraio e della circolare del ministero della Salute ... Leggi su blitzquotidiano (Di martedì 8 febbraio 2022) Ecco nel dettaglio le date da ricordare, a partire dall'entrata in vigore, il 7 febbraio 2022, del decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 4 febbraio e della circolare del ministero della Salute ...

Advertising

Adnkronos : Sull'ipotesi di #greenpass anche in estate: 'Serve per aumentare le terze dosi'. - reportrai3 : Il Covid non sparirà, continuerà a colpirci con nuove ondate. I vaccinati tra i 5 e 11 anni sono il 31%. E sotto qu… - NicolaPorro : ?? Gli stipendi dei peones alla base del #Mattarellabis, il grande caos nei partiti post Quirinale e le ennesime nuo… - CiociariaO : Covid: nuove regole per le scuole, isolamento e quarantena. Ecco quali Niente più mascherine all’aperto dall’11 feb… - EasyofficeBO : Covid, nuove regole per la scuola: niente quarantena per vaccinati e guariti A carico del Servizio sanitario region… -