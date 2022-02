Covid, le news. Bollettino: 101.864 casi e 415 morti. Tasso di positività al 10,2%. LIVE (Di martedì 8 febbraio 2022) I tamponi processati sono 999.095. In calo i ricoveri ordinari (-338) e le terapie intensive (-47). La pandemia sembra aver superato il picco e si fa strada l'idea di uscire dall'emergenza. Speranza-Vezzali: "Dal primo marzo graduale riapertura degli stadi. Si inizia con il limite del 75% all'aperto e del 60% al chiuso". Verso l'addio obbligo mascherina all'aperto da venerdì Leggi su tg24.sky (Di martedì 8 febbraio 2022) I tamponi processati sono 999.095. In calo i ricoveri ordinari (-338) e le terapie intensive (-47). La pandemia sembra aver superato il picco e si fa strada l'idea di uscire dall'emergenza. Speranza-Vezzali: "Dal primo marzo graduale riapertura degli stadi. Si inizia con il limite del 75% all'aperto e del 60% al chiuso". Verso l'addio obbligo mascherina all'aperto da venerdì

