Covid Italia | bollettino Protezione Civile e contagi regioni 8 febbraio

(Adnkronos) – Il bollettino con i numeri Covid in Italia oggi, martedì 8 febbraio 2022, dati e news della Protezione Civile e del ministero della Salute – regione per regione – su contagi da Coronavirus, ricoveri e morti. Mentre i contagi sono in calo e si va verso lo stop all'obbligo delle mascherine all'aperto, i numeri da Lombardia e Campania, Toscana e Lazio, Puglia e Sicilia. Il bollettino delle grandi città come Milano, Roma e Napoli, il punto su campagna vaccinale e il booster. Sono 6.653 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 8 febbraio 2022, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione anticipato dal governatore Eugenio Giani sui social.

