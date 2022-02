Covid Italia, Abrignani: “Se virus restasse così ci metterei la firma” (Di martedì 8 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Siamo alla coda della pandemia” e possiamo “sognare di riprenderci una a una tutte le libertà perdute negli ultimi due anni”. E’ ottimista Sergio Abrignani, immunologo della Statale di Milano, componente del Comitato tecnico scientifico, in un’intervista al ‘Corriere della sera’. E aggiunge: “Ci metterei la firma, se il virus restasse così e non cambiasse più. Sia Omicron 1 sia il tipo 2 sono meno pericolose di Delta per i vaccinati con due o tre dosi in quanto, è ben dimostrato, inducono meno malattia severa. Mi auguro che sia questo il virus destinato a restare fra noi diventando endemico. Penso sia difficile che spunti fuori una variante più contagiosa”. “Fra gli Italiani che si sono immunizzati con il vaccino, con l’infezione ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 8 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Siamo alla coda della pandemia” e possiamo “sognare di riprenderci una a una tutte le libertà perdute negli ultimi due anni”. E’ ottimista Sergio, immunologo della Statale di Milano, componente del Comitato tecnico scientifico, in un’intervista al ‘Corriere della sera’. E aggiunge: “Cila, se ile non cambiasse più. Sia Omicron 1 sia il tipo 2 sono meno pericolose di Delta per i vaccinati con due o tre dosi in quanto, è ben dimostrato, inducono meno malattia severa. Mi auguro che sia questo ildestinato a restare fra noi diventando endemico. Penso sia difficile che spunti fuori una variante più contagiosa”. “Fra glini che si sono immunizzati con il vaccino, con l’infezione ...

