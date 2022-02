Covid Italia, 8 febbraio: raddoppiano i contagi (oltre 100.000), crescono i morti (415), tasso al 10,2% (Di martedì 8 febbraio 2022) Sono 101.864 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute si oggi 8 febbraio. Ieri erano stati 41.247. Le vittime sono invece 415, mentre ieri erano state 326 L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 8 febbraio 2022) Sono 101.864 i nuovidanelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute si oggi 8. Ieri erano stati 41.247. Le vittime sono invece 415, mentre ieri erano state 326 L'articolo proviene da Firenze Post.

