Covid | in Sicilia 7 248 nuovi positivi | 683 Ragusa

Sono 7.248 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 47.948 tamponi processati in Sicilia. Il tasso di positività sale al 15,1% ieri era al 12,3%. L'isola è al sesto posto per contagi. Gli attuali positivi sono 277.811 con un aumento di 3.818 casi. I guariti sono 3.959 mentre le vittime sono 51 e portano il totale dei decessi a 8.866. Sul fronte ospedaliero sono 1.509 ricoverati, con 30 casi in meno rispetto a ieri; in terapia intensiva sono 124, tre casi in meno rispetto a ieri. Sul fronte del contagio nelle singole province: Palermo con 1.432 casi, Catania 1.499, Messina 890, Siracusa 1.111, Trapani 349, Ragusa 683, Caltanissetta 458, Agrigento 670, Enna, 204.

