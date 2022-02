Covid, il presidente degli psicologi del Lazio: “Tra i giovani più ansia, depressione e autolesionismo. Effetti anche a lungo termine sulla psiche” (Di martedì 8 febbraio 2022) “Il disagio psichico è largamente presente nei giovani a causa della pandemia. Ci saranno degli strascichi per questo si parla di long Covid dal punto di vista psichico”. A dirlo è stato il presidente dell’Ordine degli psicologi del Lazio, Federico Conte, a margine della presentazione del progetto “AiutaMente giovani” sulla salute mentale dei ragazzi e ragazze nella sede della Regione. “Negli adolescenti – ha continuato – abbiamo individuato casi di ansia e depressione con episodi di lesionismo. La pandemia ha impedito la socialità e queste sono alcune delle conseguenze”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 8 febbraio 2022) “Il disagio psichico è largamente presente neia causa della pandemia. Ci sarannostrascichi per questo si parla di longdal punto di vista psichico”. A dirlo è stato ildell’Ordinedel, Federico Conte, a margine della presentazione del progetto “AiutaMentesalute mentale dei ragazzi e ragazze nella sede della Regione. “Negli adolescenti – ha continuato – abbiamo individuato casi dicon episodi di lesionismo. La pandemia ha impedito la socialità e queste sono alcune delle conseguenze”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

