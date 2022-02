Covid, il Lazio investe 10,9 milioni di euro per il sostegno psicologico rivolto a giovani e famiglie: è la prima regione in Italia (Di martedì 8 febbraio 2022) Il Lazio è la prima regione in Italia ad attivare il sostegno psicologico a giovani e famiglie per la tutela della salute mentale. Un’iniziativa che si è resa necessaria anche in considerazione del disagio soprattutto tra i ragazzi che vivono la pandemia. “I problemi non possono sempre e solo essere segnalati, vanno anche affrontati con politiche attive: per questo non possiamo oscurare il fatto che la pandemia, oltre al problema sanitario causato dal virus, ha lasciato in molte persone, soprattutto nelle nuove generazioni, dei danni psicologici enormi. Un adolescente su quattro presenta i sintomi clinici della depressione e uno su cinque del disturbo d’ansia, in entrambi i casi i numeri sono raddoppiati rispetto ai dati prepandemici”, ha detto il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 8 febbraio 2022) Ilè lainad attivare ilper la tutela della salute mentale. Un’iniziativa che si è resa necessaria anche in considerazione del disagio soprattutto tra i ragazzi che vivono la pandemia. “I problemi non possono sempre e solo essere segnalati, vanno anche affrontati con politiche attive: per questo non possiamo oscurare il fatto che la pandemia, oltre al problema sanitario causato dal virus, ha lasciato in molte persone, soprattutto nelle nuove generazioni, dei danni psicologici enormi. Un adolescente su quattro presenta i sintomi clinici della depressione e uno su cinque del disturbo d’ansia, in entrambi i casi i numeri sono raddoppiati rispetto ai dati prepandemici”, ha detto il ...

