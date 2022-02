Covid, il governo: graduale riapertura degli stadi a partire dal 75% (Di martedì 8 febbraio 2022) Si profila la riapertura degli stadi a capienze più ampie, con gradualità a partire dal 75% fino al 100%. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, e la sottosegretaria allo Sport, Valentina Vezzali,... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 8 febbraio 2022) Si profila laa capienze più ampie, con gradualità adal 75% fino al 100%. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, e la sottosegretaria allo Sport, Valentina Vezzali,...

Advertising

reportrai3 : Il vaccino cubano e le cure contro il covid, la fine del quarto governo Berlusconi tra crisi economica e vicende gi… - GuidoDeMartini : L’AUSTRIA si è pentita dell'obbligo vaccinale, DIETROFRONT sulle maxi-multe. Il clima a Vienna non è più quello del… - DSantanche : Discriminazioni tra alunni vaccinati e non, stranieri in albergo con certificato base mentre italiani solo con il r… - hiboss_hiboss : RT @LucioMalan: Covid, Israele abolisce l'uso del Green pass in quasi tutte le circostanze. Un governo che sbaglia in buona fede, ammette i… - TUTTOB1 : Covid: Figc, al lavoro col governo per stadi al 100% dall' 1/3 -