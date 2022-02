COVID, il bollettino dell’Asl di Avellino: la mappa dei contagi in Irpinia (Di martedì 8 febbraio 2022) Tempo di lettura: 4 minutiL’Azienda Sanitaria Locale comunica su 4.944 tamponi somministrati in provincia di Avellino, sia antigenici che molecolari, sono risultate positive al COVID 568 persone: – 5, residenti nel comune di Aiello del Sabato; – 4, residenti nel comune di Altavilla Irpina; – 1, residente nel comune di Andretta, – 24, residenti nel comune di Ariano Irpino; – 2, residenti nel comune di Atripalda; – 7, residenti nel comune di Avella; – 114, residenti nel comune di Avellino; – 4, residenti nel comune di Bagnoli Irpino; – 9, residenti nel comune di Baiano; – 1, residente nel comune di Bisaccia; – 1, residente nel comune di Bonito; – 7, residenti nel comune di Calabritto; – 4, residenti nel comune di Calitri; – 2, residenti nel comune di Candida; – 5, residenti nel comune di Caposele; – 2, residenti nel comune di ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 8 febbraio 2022) Tempo di lettura: 4 minutiL’Azienda Sanitaria Locale comunica su 4.944 tamponi somministrati in provincia di, sia antigenici che molecolari, sono risultate positive al568 persone: – 5, residenti nel comune di Aiello del Sabato; – 4, residenti nel comune di Altavilla Irpina; – 1, residente nel comune di Andretta, – 24, residenti nel comune di Ariano Irpino; – 2, residenti nel comune di Atripalda; – 7, residenti nel comune di Avella; – 114, residenti nel comune di; – 4, residenti nel comune di Bagnoli Irpino; – 9, residenti nel comune di Baiano; – 1, residente nel comune di Bisaccia; – 1, residente nel comune di Bonito; – 7, residenti nel comune di Calabritto; – 4, residenti nel comune di Calitri; – 2, residenti nel comune di Candida; – 5, residenti nel comune di Caposele; – 2, residenti nel comune di ...

Advertising

GiovaQuez : L'alto numero di decessi Covid è dovuto alla compilazione dei certificati di morte? No. L'Iss ha calcolato una sovr… - occhio_notizie : Covid in Irpinia, si sono registrati 568 nuovi positivi nelle ultime 24 ore: il bollettino dell'Asl di Avellino di… - anteprima24 : ** COVID, il bollettino dell'Asl di #Avellino: la mappa dei contagi in Irpinia ** - News24_it : Covid, news. Agenas: l'occupazione reparti ordinari risale al 29% in Italia. LIVE - Sky Tg24 - cittadiariano : Bollettino Covid 8 febbraio - 568 positivi in provincia di Avellino -