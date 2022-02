Covid Germania oggi, contagi ancora in crescita: quasi 170mila in 24 ore (Di martedì 8 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 169 571 i nuovi contagi Covid registrati in Germania nelle ultime 24 ore. Una settimana fa il dato era di 162.613. L’incidenza di casi per 100mila abitanti su 7 giorni è ora a 1441, contro i 1426 di ieri. Diminuiscono, rispetto a una settimana fa, i decessi legati al Covid-19: 177, contro i 188 di allora. Da inizio pandemia le persone guarite sono state 8.257.400. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 8 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 169 571 i nuoviregistrati innelle ultime 24 ore. Una settimana fa il dato era di 162.613. L’incidenza di casi per 100mila abitanti su 7 giorni è ora a 1441, contro i 1426 di ieri. Diminuiscono, rispetto a una settimana fa, i decessi legati al-19: 177, contro i 188 di allora. Da inizio pandemia le persone guarite sono state 8.257.400. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

