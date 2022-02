Covid Gb oggi, 66.183 contagi e 314 morti in 24 ore (Di martedì 8 febbraio 2022) (Adnkronos) – Covid in Gran Bretagna, 66.183 contagi e 314 morti nelle ultime 24 ore. Lo riferiscono i dati dell’Agenzia per la sicurezza sanitaria del Regno Unito. Viene così aggiornato a 158.677 il totale dei decessi nel Regno Unito dallo scoppio della pandemia. Martedì della scorsa settimana il numero dei decessi riconducibili al Covid era stato 534, mentre erano stati segnalati 88.085 contagi. Questi non includevano i dati provenienti dalla Scozia ”per un problema tecnico”, come ricorda Sky News. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 8 febbraio 2022) (Adnkronos) –in Gran Bretagna, 66.183e 314nelle ultime 24 ore. Lo riferiscono i dati dell’Agenzia per la sicurezza sanitaria del Regno Unito. Viene così aggiornato a 158.677 il totale dei decessi nel Regno Unito dallo scoppio della pandemia. Martedì della scorsa settimana il numero dei decessi riconducibili alera stato 534, mentre erano stati segnalati 88.085. Questi non includevano i dati provenienti dalla Scozia ”per un problema tecnico”, come ricorda Sky News. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

Adnkronos : #Covid, in Israele oltre 37mila contagi: è record di pazienti in condizioni gravi. - TgLa7 : ??#Covid: oggi in Italia 101.864 casi e 415 morti ?? - sole24ore : Sulla prima pagina del #Sole24Ore di oggi, martedì #8febbraio: #Borse, Milano in calo e spread a 160; l’industria r… - _bubec : RT @manuela_mando62: FARMACOVIGILANZA: VACCINI COVID HANNO CAUSATO, AD OGGI, 38.900 MORTI E 3.500.000 DANNEGGIATI Marcello Pamio - 7 febbra… - riccardo_71 : RT @SkyTG24: Lo prevede l'ordinanza firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza -