Covid, dati Agenas: l'occupazione dei reparti ordinari al 29%. I dati regione per regione (Di martedì 8 febbraio 2022) Secondo gli ultimi dati Agenas rilevati nel monitoraggio quotidiano, sale al 29% il tasso di occupazione dei pazienti Covid nei reparti ordinari , mentre è stabile al 15% l'occupazione delle terapie intensive . In particolare, il tasso per i ricoveri ... Leggi su quotidiano (Di martedì 8 febbraio 2022) Secondo gli ultimirilevati nel monitoraggio quotidiano, sale al 29% il tasso didei pazientinei, mentre è stabile al 15% l'delle terapie intensive . In particolare, il tasso per i ricoveri ...

Advertising

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 41.247 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 77.029, ma a fronte di un n… - Agenzia_Ansa : Sono in peggioramento i dati Agenas: l'occupazione dei reparti Covid risale al 29% in Italia e cresce in 8 regioni.… - Corriere : Così il Covid uccide chi è senza la vaccinazione: tutti i dati sulla situazione in Italia, oggi - LuigiGiliberti2 : RT @IzzoEdo: Per aver sostenuto - sulla base di dati provenienti da altri Paesi - che #Omicron fosse più lieve, sono stato massacrato. Non… - greenpassnews : Il vaccino Pfizer fa il miracolo. Economico - -