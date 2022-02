Covid | Crisanti | «Decessi sottostimati» e su Green Pass | «Ha un grandissimo merito»

Adnkronos : #Crisanti: “#Greenpass non c’entra con calo contagi”. - ladyonorato : Naturalmente, ora che dice cose ragionevoli, i #fasciovax lo rinnegano. - SkyTG24 : #Covid19, Crisanti: “Stop al #GreenPass, siamo al 90% di immunizzati” - devitocarmine : RT @ImolaOggi: Il Green pass non c'entra con il calo dei contagi, dice Andrea Crisanti. E' servito solo per spingere le persone a vaccinars… - deusvultcrusad3 : RT @Adnkronos: #Crisanti: “#Greenpass non c’entra con calo contagi”. -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Crisanti

Andrea, professore ordinario di microbiologia all'Università di Padova, ha dichiarato che in realtà il numero di morti è stato sottostimato. Argomenti trattati: 'I decessi sono stati sottostimati'sui decessi: 'Non è possibile dal punto di vista statistico' Andreasul numero di mortiAndrea, professore ...Le parole del professore Andreasul calo dei contagi e sulla correlazione col Green Pass ' I contagi in Italia calano ma non per il Green Pass ' . Lo ha detto il professore Andrea, ospite ad Agorà. 'Il Green Pass non ha bloccato la trasmissione, lo testimoniano i 240.000 casi al giorno registrati nelle scorse settimane. Il Green pass ha avuto il grandissimo merito di ...Il numero delle morti causate dal Sars-Cov-2 in Italia non sono sovrastimate, anzi, «in genere sono sempre stati sottostimati i decessi da Covid». La maggior parte dei decessi Covid – spiega – ...“I contagi in Italia calano ma non per il Green Pass“. Lo ha detto il professore Andrea Crisanti, ospite ad Agorà. “Il Green Pass non ha bloccato la trasmissione, lo testimoniano i 240.000 casi al ...