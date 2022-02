Covid, casi in calo nelle carceri: Positivi 2.987 detenuti e 1.337 poliziotti penitenziari (Di martedì 8 febbraio 2022) (Adnkronos) – Dopo settimane di crescita, sono in calo i casi Covid nelle carceri italiane. I detenuti Positivi sono 2.987 (di cui 29 nuovi giunti), su un totale di 53.737 presenze, mentre i casi sono 1.337 tra i 36.939 poliziotti penitenziari in servizio. I dati sono contenuti nel report settimanale pubblicato sul sito del ministero della Giustizia, aggiornato a ieri sera. La scorsa settimana i casi erano stati 3.859 tra i detenuti, su una popolazione 53.691 unità, e 1.581 tra gli agenti. Tra i detenuti Positivi, 2.953 sono asintomatici, 9 hanno sintomi e sono gestiti all’interno degli istituti e 25 sono ricoverati in ospedale. Tra i ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 8 febbraio 2022) (Adnkronos) – Dopo settimane di crescita, sono initaliane. Isono 2.987 (di cui 29 nuovi giunti), su un totale di 53.737 presenze, mentre isono 1.337 tra i 36.939in servizio. I dati sono contenuti nel report settimanale pubblicato sul sito del ministero della Giustizia, aggiornato a ieri sera. La scorsa settimana ierano stati 3.859 tra i, su una popolazione 53.691 unità, e 1.581 tra gli agenti. Tra i, 2.953 sono asintomatici, 9 hanno sintomi e sono gestiti all’interno degli istituti e 25 sono ricoverati in ospedale. Tra i ...

